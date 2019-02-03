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'ı arama çalışmalarının 10 gününde de sonuç alınamadı

Kadersiz Kader
, hortumun yuttuğu 'a (20) ağladı. 24 Ocak'ta hortumun Ağva Deresi'ne fırlattığı otomobilde bulunan Buse, suya kapıldı. 10 gündür süren arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 10. gününde yeniden başladı. Arama çalışmalarına 72 kişi katıldı. 28 dalgıç da denizde arama yaptı. Kızının bulunmasını bekleyen baba ise ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmadı.




Kayıp Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, "Akdeniz kızımı geri ver" diye haykırdı.

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