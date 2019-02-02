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  • 02.02.2019 21:13
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 21:31

Son dakika: Pozantı'da feci ! Yolcu otobüsü ile araç çarpıştı....

Son dakika... 'nın Pozantı ilçesinde yolcu otobüsü, iddiaya göre yön değiştirmek isteyen araca çarptı. da, aynı aileden biri hamile biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Yaşamını yitiren ve hamile olan 'ın karnındaki bebeğinin yaşadığı öğrenildi.


Kaza, akşam saatlerinde Pozantı D-750 yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönüne giden 01 ALS 01 plakalı Hüseyin Tuma yönetimindeki Bırakoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan ve yön değiştirmek isterken manevra yapan Necim Ayağ yönetimindeki 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı.

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