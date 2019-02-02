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  • 02.02.2019 20:23
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 20:26

'da avda dehşet...

’ın Arıcak ilçesinde avlanmaya giden (23), iddiaya göre kayalıklarda dengesini kaybederek düştüğü sırada tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Elazığ'da avda dehşet...

Korkunç olay, sabah saatlerinde Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi. , avlanmak için tüfeğini alarak köy yakınlarındaki kayalık bölgeye gitti. Yıldırım, iddiaya göre kayalık bölgede dengesini kaybederek, ağacın üzerine düştü. Düşme sırasında Yıldırım'ın tüfeği ateş aldı. Saçmaların kafasına isabet etmesiyle Yıldırım, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bölgeden geçen köy sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağılık görevlileri Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırdı.

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