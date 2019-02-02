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Prof. Dr. ’ı öldüren üç kişi yakalandı

’da Türk Prof. Dr. ’ı öldüren üç kişi yakalandı. Şüphelilerin, iki profesörü daha öldürdükleri ortaya çıktı...

Prof. avcıları!
Türk Prof. Dr. Ramazan Gencay, konferans için 'ya gitti. 6 Aralık 2018'de kayboldu. Cesedi, 24 Aralık'ta bir dere kenarında bulundu. Polis, Gençay'ın bir grup kadın tarafından içeceğine "skopolamin" adlı katılarak öldürüldüğünü düşünüyor. 'da hırsız ve fuhuş çeteleri "zombi ilacı" ya da "şeytanın nefesi" diye tanınan toz şeklindeki uyuşturucuyu sık sık kullanıyor.




Gençay'ı öldürdüğünden şüphe edilen üç kişi Medellin kentinde gözaltına alındı. Yakalanan üç kişinin, iki Kolombiyalı profesörün cinayetinin de şüphelisi olduğu öğrenildi. Kolombiya polisi, olayı geniş çaplı olarak araştırıyor.

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