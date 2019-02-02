Türk Prof. Dr. Ramazan Gencay, konferans için Kolombiya'ya gitti. 6 Aralık 2018'de kayboldu. Cesedi, 24 Aralık'ta bir dere kenarında bulundu. Polis, Gençay'ın bir grup kadın tarafından içeceğine "skopolamin" adlı uyuşturucu katılarak öldürüldüğünü düşünüyor. Latin Amerika'da hırsız ve fuhuş çeteleri "zombi ilacı" ya da "şeytanın nefesi" diye tanınan toz şeklindeki uyuşturucuyu sık sık kullanıyor.
Gençay'ı öldürdüğünden şüphe edilen üç kişi Medellin kentinde gözaltına alındı. Yakalanan üç kişinin, iki Kolombiyalı profesörün cinayetinin de şüphelisi olduğu öğrenildi. Kolombiya polisi, olayı geniş çaplı olarak araştırıyor.
Gençay'ı öldürdüğünden şüphe edilen üç kişi Medellin kentinde gözaltına alındı. Yakalanan üç kişinin, iki Kolombiyalı profesörün cinayetinin de şüphelisi olduğu öğrenildi. Kolombiya polisi, olayı geniş çaplı olarak araştırıyor.
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