Her şeyden habersiz yola çıktı... Canını zor kurtardı

Edinilen bilgilere göre, Metin Balcılar, bugün saat 13.00 sıralarında 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle Germencik'ten Yeniköy Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Büyük Menderes Nehri'nin geçtiğimiz Çarşamba günü taşarak, Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesini birbirine bağlayan yolunÿ5 kilometrelik bölümünü sular altında bıraktığından habersiz olan Balcılar'ın otomobili bir anda su içinde kaldı.