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  • 02.02.2019 17:58
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 18:05

Her şeyden habersiz yola çıktı... Canını zor kurtardı

’ın Koçarlı ilçesinde, ’nin taşması sonucu sular altında kalan yoldan geçmeye çalışan sürücü, otomobiliyle mahsur kaldı. Otomobilinin üzerine çıkarak yardım bekleyen sürücü, vatandaşlar ve belediye ekipleriÿtarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Metin Balcılar, bugün saat 13.00 sıralarında 35 LCR 76 plakalı otomobiliyle Germencik'ten Yeniköy Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Büyük Menderes Nehri'nin geçtiğimiz Çarşamba günü taşarak, Yeniköy Mahallesi ile Germencik ilçesini birbirine bağlayan yolunÿ5 kilometrelik bölümünü sular altında bıraktığından habersiz olan Balcılar'ın otomobili bir anda su içinde kaldı.

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