Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 02.02.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 02.02.2019 18:03

2 Şubat ipucu: 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin psikolojik baskı için ordumuza dağıttığı gazetenin adı nedir?

ipucu sorusu yayınlandı. Bugünün ipucu sorusu yakın tarihten geliyor. Eleq tarafından yapılan açıklamada, ipucu sorusu 1. Dünya Savaşı'ndan geldi. Peki, 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin psikolojik baskı yaratmak için ordumuza dağıttığı gazetenin adı nedir? İşte 2 Şubat sorusu ve yanıtı...

Eleq ipucu sorusu yayınlandı

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, " Bugünün eleq ipucu yakın tarihimizden. 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin psikolojik baskı yaratmak için hazırlayıp, ordumuza dağıttığı bir gazete vardı. Bu gazetenin adını kimler hatırlıyor?" denildi. Peki, 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin psikolojik baskı için ordumuza dağıttığı gazetenin adı nedir? İşte 2 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (2 ŞUBAT 2019)

Soru: 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin psikolojik baskı için ordumuza dağıttığı gazetenin adı nedir?

Cevap: TANİN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri2 Şubat Eleq ipucu: 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin psikolojik baskı için ordumuza dağıttığı gazetenin adı nedir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar