Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, " Bugünün eleq ipucu yakın tarihimizden. 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin psikolojik baskı yaratmak için hazırlayıp, ordumuza dağıttığı bir gazete vardı. Bu gazetenin adını kimler hatırlıyor?" denildi. Peki, 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin psikolojik baskı için ordumuza dağıttığı gazetenin adı nedir? İşte 2 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (2 ŞUBAT 2019)

Soru: 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin psikolojik baskı için ordumuza dağıttığı gazetenin adı nedir?

Cevap: TANİN