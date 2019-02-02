Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, " Bugünün eleq ipucu yakın tarihimizden. 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizlerin psikolojik baskı yaratmak için hazırlayıp, ordumuza dağıttığı bir gazete vardı. Bu gazetenin adını kimler hatırlıyor?" denildi. Peki, 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin psikolojik baskı için ordumuza dağıttığı gazetenin adı nedir? İşte 2 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...
ELEQ İPUCU SORUSU (2 ŞUBAT 2019)
Soru: 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin psikolojik baskı için ordumuza dağıttığı gazetenin adı nedir?
Cevap: TANİN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.