Kıskançlık cinneti çifte ölümle bitti. Olay dün Muğla Fethiye'de meydana geldi. Fatma Tangaz (20) bir süredir aşk yaşadığı evli ve 2 çocuk babası Serdal İncedayı'dan (44) ayrıldı.
- Yaşam
- 01.02.2019
- Gazete
Kıskançlık cinneti çifte ölümle bitti. Olay dün Muğla Fethiye'de meydana geldi. Fatma Tangaz (20) bir süredir aşk yaşadığı evli ve 2 çocuk babası Serdal İncedayı'dan (44) ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.