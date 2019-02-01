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'da kıskançlık cinneti çifte ölümle bitti

’da bir adam, barlar sokağına gitti. Kardeşiyle aşk yaşayan eski sevgilisini öldürüp intihar etti. O anlar saniye saniye kaydedildi...



Kıskançlık cinneti çifte ölümle bitti. Olay dün Muğla Fethiye'de meydana geldi. Fatma Tangaz (20) bir süredir aşk yaşadığı evli ve 2 çocuk babası Serdal İncedayı'dan (44) ayrıldı.

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