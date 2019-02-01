Cuma namazı vakitleri, günün en çok aranılanları arasında. Beş vakit namazdan daha faziletli olduğu nitelendirilen ve cuma gününün öğle vaktinde kılınan cuma namazı müslüman alemi için farz kılınmıştır. Allahü teala, Cuma gününü müslümanlara mahsus kılmıştır. İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1 Şubat il il cuma namazı vakitleri...

1 ŞUBAT CUMA SAATLERİ

İstanbul cuma vakti: 13.23

Ankara cuma vakti: 13.07

İzmir cuma vakti: 13.30

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İL ÖĞLE ADANA 12:57 ADIYAMAN 12:45 AFYONKARAHİSAR 13:16 AĞRI 12:26 AMASYA 12:55 ANKARA 13:07 ANTALYA 13:16 ARTVİN 12:31 AYDIN 13:27 BALIKESİR 13:27 BİLECİK 13:19 BİNGÖL 12:37 BİTLİS 12:30 BOLU 13:12 BURDUR 13:17 BURSA 13:22 ÇANAKKALE 13:33 ÇANKIRI 13:04 ÇORUM 12:59 DENİZLİ 13:22 DİYARBAKIR 12:38 EDİRNE 13:32 ELAZIĞ 12:42 ERZİNCAN 12:41 ERZURUM 12:33 ESKİŞEHİR 13:16 GAZİANTEP 12:49 GİRESUN 12:45 GÜMÜŞHANE 12:41 HAKKARİ 12:24 HATAY 12:54 ISPARTA 13:16 MERSİN 13:00 İSTANBUL 13:23 İZMİR 13:30 KARS 12:26 KASTAMONU 13:03 KAYSERİ 12:57 KIRKLARELİ 13:30 KIRŞEHİR 13:02 KOCAELİ 13:19 KONYA 13:09 KÜTAHYA 13:19 MALATYA 12:45 MANİSA 13:29 KAHRAMANMARAŞ 12:51 MARDİN 12:36 MUĞLA 13:25 MUŞ 12:33 NEVŞEHİR 13:00 NİĞDE 13:00 ORDU 12:47 RİZE 12:36 SAKARYA 13:17 SAMSUN 12:53 SİİRT 12:31 SİNOP 12:58 SİVAS 12:50 TEKİRDAĞ 13:28 TOKAT 12:52 TRABZON 12:40 TUNCELİ 12:40 ŞANLIURFA 12:43 UŞAK 13:21 VAN 12:25 YOZGAT 12:59 ZONGULDAK 13:11 AKSARAY 13:02 BAYBURT 12:38 KARAMAN 13:06 KIRIKKALE 13:04 BATMAN 12:34 ŞIRNAK 12:29 BARTIN 13:09 ARDAHAN 12:28 IĞDIR 12:22 YALOVA 13:21 KARABÜK 13:08 KİLİS 12:50 OSMANİYE 12:53 DÜZCE 13:14

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı vacib(farz)dır. Onun vucubiyyeti kitab, sünnet ve icma ile sabittir. Müslümanlar cemaat ile onu iki rekât olarak kılarlar, farz-ı ayndır. Herhangi bir özür sebebiyle cuma namazı kaçırılacak olursa, öğle namazı onu telâfi eder. Kur'ân'dan delili yüce Allah'ın şu buyruğudur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (el-Cumua, 62/9)

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

-Cuma Namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır.

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.