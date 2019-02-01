2045 yılından gelen adam Adam Archon'un kehanetleri dünyayı sarstı!
2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ı hatırlıyorsunuzdur. İşte bu zaman yolcularına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Onlardan biri de 2045 yılından gelen adam 'Adam Archon'. 2045 yılından geldiğini iddia eden Adam Archon dünyanın geleceği hakkında oldukça çarpıcı iddialarda bulundu. Archon'un hedefinde uzaylılar ve Amerika Birleşik Devletleri var. İşte 2045 yılından geldiğini iddia eden Adam Archon'un kehanetleri.
01.02.2019 11:03 - Son Güncelleme: 01.02.2019 11:32
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