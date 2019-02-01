GaleriDünya

2045 yılından gelen adam Adam Archon'un kehanetleri dünyayı sarstı!

2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ı hatırlıyorsunuzdur. İşte bu zaman yolcularına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Onlardan biri de 2045 yılından gelen adam 'Adam Archon'. 2045 yılından geldiğini iddia eden Adam Archon dünyanın geleceği hakkında oldukça çarpıcı iddialarda bulundu. Archon'un hedefinde uzaylılar ve Amerika Birleşik Devletleri var. İşte 2045 yılından geldiğini iddia eden Adam Archon'un kehanetleri.

01.02.2019 11:03 - Son Güncelleme: 01.02.2019 11:32
2045 yılından gelen adam Adam Archon'un kehanetleri dünyayı sarstı!

2045'ten geldiğini öne süren yeni bir zaman yolcusunun anlattıkları şaşırttı. Yeni zaman yolcusunun adı Adam Archon. Adam Archon dünyanın geleceği hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

2045 yılından gelen adam Adam Archon'un kehanetleri dünyayı sarstı!

Adının Adam Archon olduğunu söyleyen zaman yolcusu, zamanda yolculuk teknolojisinin 1981 yılından bu yana kullanıldığını söyledi.

2045 yılından gelen adam Adam Archon'un kehanetleri dünyayı sarstı!

Zaman yolcusu Archon, 2019 yılından 2045 yılına seyahat ettiğini öne sürdü.

2045 yılından gelen adam Adam Archon'un kehanetleri dünyayı sarstı!

Zaman yolcusu ABD'nin son başkanı olduğunu iddia ettiği ismi de açıkladı.

2045 yılından gelen adam Adam Archon'un kehanetleri dünyayı sarstı!

İddiaya göre insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr.'ın torunu Yolanda Renee King 2045 yılında ABD'nin son resmi başkanı olacak. Yolanda Renee King, ABD tarihinin gördüğü en başarılı başkan olarak görev yapacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in çok konuşulan kamera arkası görüntüleri
Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in çok konuşulan kamera arkası görüntüleri