Cuma mesajları! Cuma günleri İslam alemi öğle vakti cuma namazı kılarlar. Cuma namazı öncesi birbirlerinin cumasını tebrik etmek için ise ya SMS yoluyla ya da sosyal medya aracılığıyla cuma mesajları tercih edilir. Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gün olan cuma gününe özel en güzel ve en yeni cuma mesajlarını derledik. İşte 2019 resimli cuma mesajları...

CUMA MESAJLARI 2019

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

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