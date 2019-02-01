Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar belli oldu. Geçtiğimiz haftadan 12 milyon 27 bin devreden Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 14 milyon 333 bin 985 lira olarak açıklandı. Biletlerini satın alan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, Süper Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 31 Ocak Süper Loto ikramiye bilgileri...

SÜPER LOTO SONUÇLARI (31 OCAK 2019)

31 Ocak Süper Loto sonucu: 10 - 13 - 30 - 31 - 48 - 50

Süper Loto'nun 589'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 333 bin 985 lira 54 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 81 kişi 8 bin 858 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 416 kişi 174 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 87 bin 134 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 818 bin 718 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 35 bin 49 lira 49 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 138 bin 876 lira 45 kuruş kamuya aktarıldı.