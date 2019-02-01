KOÇ:

Sosyal bir güne giriyorsunuz. Sinema ya da tiyatro gibi bir etkinliğe katılmak için de oldukça uygun bir gün. Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz, günün ilerleyen zamanlarında geçecek. Fakat, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Yaşantınızdaki kişi ile bazı konularda aykırı düşüyorsunuz. Sizin romantik yapınızı onun anlaması zaman alabilir. Gezegenlerin seyri bugün senin için işinin önemli olacağını işaret ediyor. Uzun süredir hoşlandığın kişi ile yüzleşebilirsin.