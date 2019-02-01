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  • Son Güncelleme: 01.02.2019 09:36

yorumları – 1 Şubat 2019 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 1 Şubat Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Sosyal bir güne giriyorsunuz. Sinema ya da tiyatro gibi bir etkinliğe katılmak için de oldukça uygun bir gün. Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz, günün ilerleyen zamanlarında geçecek. Fakat, çevrenizde gelişen olaylara dikkat etmelisiniz. Yaşantınızdaki kişi ile bazı konularda aykırı düşüyorsunuz. Sizin romantik yapınızı onun anlaması zaman alabilir. Gezegenlerin seyri bugün senin için işinin önemli olacağını işaret ediyor. Uzun süredir hoşlandığın kişi ile yüzleşebilirsin.

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