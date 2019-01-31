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  • 31.01.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 19:08

'da trafik felç!

Son dakika... 'da yağmurun etkili olması hayatı felç etti. Yağışın başlamasından sonra trafik sıkıştı, yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.40 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 81'i gördü.

İstanbul'da trafik felç!

Son dakika gelişmesine göre, 'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul'da saat 17.00'ye doğru sağanak yağmurun başlayacağı ve saat 22.00'ye kadar devam edeceğinin tahmin edildiği açıklanmıştı.

TRAFİK KİLİT
Akşam saatlerinde İstanbul'da yağmurun başlaması ve iş çıkışındaki hareketlilik trafik yoğunluğuna yol açtı. Trafik Yoğunluk verilerine göre; saat 18.40'da yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

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