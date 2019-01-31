Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 Şubat Cuma günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağışlı geçeceği bildirildi.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYIN

5 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli'nin merkezinde aralıklarla yağmurlu, Elazığ'ın Arıcak, Alacakaya, Karakoçan ile Malatya'nın Hekimhan, Kuluncak, Darende ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir. Adıyaman'ın Kahta, Samsat, Sincik, Gerger ilçelerinde kuvvetli yağmur, Tunceli'nin Ovacık, Pülümür, Bingöl'ün Adaklı, Karlıova, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde aralıklarla yağmur ve karla karışık yağmurlu, Cuma sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği beklenmektedir" denildi.

Rüzgarların değişik yönlerden orta kuvvette, Tunceli ve Bingöl'ün kuzey ilçeleri ile Elazığ'ın doğu ilçelerinde zaman zaman kuvvetli esmesi beklendiğini de aktaran merkez, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli arazilerde çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Merkez, ayrıca rüzgarların zaman zaman kuvvetli esmesi sebebiyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını önerdi.

İL İL GÜNLÜK HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden sonra güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde çok kuvvetli (51-100 Kg/m2) İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (30-60 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Antalya'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Antalya'nın doğusunun 1200 m ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli (51-100 Kg/m2), Burdur'un güney kesimleri ile Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-60 Kg/m2) sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli, Batı Akdeniz'de ise yağış anında kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BURDUR °C, 9°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bu sabah saatlerinde Sivas çevrelerinde, gece saatlerinden sonra doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

CANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ESKISEHIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde hafif yağmurlu, güney kesiminin yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ÇORUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı