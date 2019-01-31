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  • 31.01.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 18:53

Son dakika: 'da kaçak kazı yapanlara suçüstü

’nın Salihli ilçesindeki 1'inci derece kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, 1'inci derece SİT alanında bulunan Sart Mahallesi Mezarlık mevkiinde kaçak kazı yapan C.A.(57), A.Ü.(42),A.Y.(50) ve H.Ş.'yi(43) suçüstü yakaladı.

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