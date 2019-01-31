İnfluenza virüsü nedir? Influenza’dan korunmak için neler yapılmalı?

Influenza virüsü son günlerde salgın hale geldi. Genç yaşlı demeden herkeste görülebilen bu rahatsızlıktan korunmanız için bazı ipuçları derledik. İşte solunum yoluyla bulaşan Influenza'dan nasıl korunması gerektiğiyle ilgili 5 önemli nokta…



-Influenza aşısı olun. Özellikle gebeler, 65 yaş üstü kişiler, çocuklar ve sağlık çalışanları büyük risk altındadır. Doktor kontrolünde yapılmasına herhangi bir sakınca görülmeyen kişilerin aşılanması önemli derecede koruma sağlar.



-Solunum yoluyla çok çabuk yayılabilen Influenza hastalığından korunmak için gerekirse maske takılması önerilir. Hapşırma, öksürme sırasında hasta olan kişilere yaklaşılmaması ağzın mendille kapatılması önemlidir.



-Hastalık döneminde çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin okula/işe gitmemesi gerekir. Diğer insanların sağlığını tehdit eden bir durum söz konusudur. Hasta olan kişilerle yakın temastan kesinlikle kaçınılmalıdır.



-Hasta olan kişilerle tokalaşmak zorunda kalırsanız elinizi mutlaka yıkamanız gerekir. Ellerin sık sık dezenfekte edilmesi son derece önemlidir. Bu sayede farkında olmadan ağza/buruna sürülen ellerden mikrop bulaşmamış olur.



-Telefon, mouse gibi sık kullanılan araç gereçlerin sıklıkla silinmesi, dezenfekte edilmesi önerilir. Bu gibi mikrop taşıyıcı araçlar ellerinize mikrop bulaşmasına ve hastalıklara açık hale gelmenize neden olur.