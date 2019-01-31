Öksürük ihmale gelmez! Kuşburnu-ayva öksürüğü kovala



Toplumda sık görülen sağlık sorunlarından olan, ancak ihmal edilen öksürük hayatı kabusa çeviriyor. Aslında bir hastalık olmayan öksürük, çok sayıda rahatsızlığın ilk belirtisini oluşturuyor. Vücudun solunum yollarındaki sekresyonları ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan öksürük, sağlık için önem taşıyor. Uzmanlar, günlük yaşamı olumsuz etkileyen öksürükle ilgili şu bilgileri veriyor... Sadece akciğer hastalıklarında değil, farklı organların hastalıklarına da eşlik eden öksürük akut ve kronik olmak üzere ikiye ayrılıyor. Üç haftadan uzun süren hastalıklar, kronik olarak adlandırılıyor. Balgamlı öksürük ise genellikle solunum yollarının iltihaplandığı hastalıklarda görülüyor. Balgamlı öksürüğe kanın eşlik etmesi, akciğer kanseri, bronşektazi veya verem gibi önemli rahatsızlıkların belirtisini oluşturuyor. Akciğer tüberkülozu, KOAH, gırtlak ve akciğer kanseri de öksürükle sinyal veriyor.