Kader Buse'den yürek burkan paylaşım

Antalya'da peş peşe çıkan hortumlar, felaketle sonuçlandı. Antalya Kemer'de geçen Perşembe günü hortum çıktı. Hortum, bir otomobili Ağva Deresi'ne fırlattı. Araçtaki Kader Buse Acar (20), suya kapılırken, annesi yaralı halde kurtarıldı. 7 gündür süren arama çalışmalarına rağmen Buse'ye ulaşılamadı. Kızından gelecek haberi umutla bekleyen baba Ahmet Acar, aramaların yapıldığı dereden bir an olsun ayrılmadı. Derede kaybolan Kader Buse'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise yürekleri parçaladı.
Acar'ın paylaşımında Şair Ahmet Telli'nin "Belki Yine Gelirim" adlı şiirinden bir bölüm yer aldı: "Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik... Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü... İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz... Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün..."
HORTUMDA ACI 3'E KATLANDI
ANTALYA'DAKI hortumda ağır yaralanan 3 çocuk annesi Şerife Yumşak, 1 haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Berivan Karakeçili (13), Bayram Demir (40) ve Yumşak ile ölü sayısı 3'e yükseldi.
Acar'ın paylaşımında Şair Ahmet Telli'nin "Belki Yine Gelirim" adlı şiirinden bir bölüm yer aldı: "Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik... Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü... İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz... Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün..."
HORTUMDA ACI 3'E KATLANDI
ANTALYA'DAKI hortumda ağır yaralanan 3 çocuk annesi Şerife Yumşak, 1 haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. Berivan Karakeçili (13), Bayram Demir (40) ve Yumşak ile ölü sayısı 3'e yükseldi.
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