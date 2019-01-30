Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı illerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının bu son gününde vatandaşlar internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. İşte yurtta hava durumu raporları...
Meteoroloji'den son dakika o illerimiz için kar ve tipi uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (31 Ocak 2019)
Ocak ayının son gününde Meteoroloji'den son dakika hava durumuna dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde bazı illerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Bir çok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Marmara bölgesinin bazı yerlerinde bugün sağanak yağışlar beklenirken, İstanbul'da ise parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...
- Evine dönüyordu.... Vahşice öldürüldü
- ABD Konsolosluğu çalışanına hapis cezası
- MGK toplantısının ardından flaş açıklama
- Yılmaz Özdil'in 2500 TL'lik kitabı çalıntı çıktı
- Taksim Camii minaresinin külah bölümü yerleştirildi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.