Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı illerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Ocak ayının bu son gününde vatandaşlar internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. İşte yurtta hava durumu raporları...

