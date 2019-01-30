Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 30.01.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 30.01.2019 19:00

’ın hesabındaki paylaşımı yürek burktu...

’nın Kemer ilçesinde, 7 gün önce meydana gelen hortum felaketinde, annesiyle birlikte bulunduğu otomobilin sürüklendiği ’nde kaybolan ’ın, hesabından paylaştığı yazı yürek burktu.

Yürek burkan paylaşım... Sessizce gidiyorum...

Acar'ın 'Sessizce gidiyorum şimdi sessiz ve kimliksiz' başlıklı paylaşımında, şu sözler yer aldı:

"Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Hiç gitmesem oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün."

'ın, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'un konferansına katıldığı ve kendi adına kitap imzalattığına dair fotoğrafları da ortaya çıktı. Başbuğ'un, '20. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk' adlı kitabına 'Kader Buse Acar'a sevgilerimle' yazıp, imzaladığı görüldü.

KEPÇELİ ARAMA
Öte yandan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kepçeyle 'nin denizle birleştiği noktada, kum kazılıp, arama çalışmalarına destek verildi. Dereyi boydan 7 gündür tarayan ekipler, taşınan alüvyonlarla birlikte Kader Buse Acar'ın, derenin denizle birleştiği noktada olma ihtimalini değerlendiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKader Buse Acar’ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı yürek burktu...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar