A101 31 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğunu yayınlamıştı ve birçok indirimli ürüne yer verildiğini aktarmıştı. Teknoloji, hırdavat, züccaciye, ev ürünleri, oyuncak çeşitleri, boks torbası, boks eldiveni, temizlik ve gıda ürünlerinin yer aldığı 31 Ocak kataloğuda hangi ürünler bulunuyor? İşte A101 31 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (31 OCAK 2019)

Samsung servis güvencesi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Samsung Galaxy Grand Prime Plus G532 Cep Telefonu 879 TL. Elton 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Led TV 949 TL. 4K görüntü kalitesi sunan, kavisli ekrana sahip, smart özellikli ve 2 yıl garantili Samsung 55NU7300 UHD Curved TV 4499 TL. USB 3 0 ile dikkat çeken WD 1TB Harici Hard Disk 279 TL.

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