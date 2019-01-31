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nohut

Kalbi koruyan nohut, aşk hayatında mutluluğun kapısını aralıyor. artırıyor.

Afrodizyak nohut
En sevilen baklagillerden nohut, sağlığa katkı sağlıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara savaş açıyor. etkisi ile aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. ve isteği artırarak çiftlere mutluluk veriyor. Nohutun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Açlık hissini bastırır. Tok tutar. Zayıflatır.
ları güçlendirir. Saç dökülmesini engeller.
Kolesterolü dengeler.
Baş ağrısını dindirir.
Kalp sağlığını korur. Kalp krizini engeller.
Bağışıklığı güçlendirir.
Menopoz şikayetlerini azaltır.
ve güç verir.
Kemikleri güçlendirir.

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