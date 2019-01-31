Afrodizyak nohut

En sevilen baklagillerden nohut, sağlığa katkı sağlıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara savaş açıyor. Afrodizyak etkisi ile aşk hayatında sorun yaşayanların da yardımına koşuyor. Cinsel gücü ve isteği artırarak çiftlere mutluluk veriyor. Nohutun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Açlık hissini bastırır. Tok tutar. Zayıflatır.
Saçları güçlendirir. Saç dökülmesini engeller.
Kolesterolü dengeler.
Baş ağrısını dindirir.
Kalp sağlığını korur. Kalp krizini engeller.
Bağışıklığı güçlendirir.
Menopoz şikayetlerini azaltır.
Enerji ve güç verir.
Kemikleri güçlendirir.
Açlık hissini bastırır. Tok tutar. Zayıflatır.
Saçları güçlendirir. Saç dökülmesini engeller.
Kolesterolü dengeler.
Baş ağrısını dindirir.
Kalp sağlığını korur. Kalp krizini engeller.
Bağışıklığı güçlendirir.
Menopoz şikayetlerini azaltır.
Enerji ve güç verir.
Kemikleri güçlendirir.
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