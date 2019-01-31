KOÇ:

İş yerinizde söylediklerinize odaklanın ve söylediklerinizin düşünce gücünüzün bir parçası olduğunu hatırlayın. Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Bugün görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygularının coştuğu ve tutkuyu sonuna kadar hissedeceğin bir güne hazır mısın? Bugünü evde geçirmek istemeyeceksin.