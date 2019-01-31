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  • Son Güncelleme: 31.01.2019 09:45

yorumları – 31 Ocak 2019 Perşembe

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 31 Ocak Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

İş yerinizde söylediklerinize odaklanın ve söylediklerinizin düşünce gücünüzün bir parçası olduğunu hatırlayın. Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Bugün görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygularının coştuğu ve tutkuyu sonuna kadar hissedeceğin bir güne hazır mısın? Bugünü evde geçirmek istemeyeceksin.

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