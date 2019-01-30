Uğursuz dönüş!

Uğur Hallaçoğlu, 19 yaşında geleceğe umutla bakan Türk vatandaşıydı. Avustralya'da çalışarak zengin olma hayaliyle yaşarken, "sürat felakettir' sözü bir kez daha gerçek çıktı ve bir kaza yaptı. 2 genç kızın ölümüne neden olan Uğur Hallaçoğlu, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapse girmekten korkan Uğur Hallaçoğlu, Türkiye'ye kaçtı. Ancak Avustralya'ya dönmek için her yolu denese de hapse girmek onu korkutuyordu. 2005 yılında af benzeri bir kanunla Avustralya'ya dönmeye karar verdi. Çok mutluydu, vicdanı rahatsız etse de o hayatını yaşıyordu. Evlendi, 3 çocuğu oldu. Halıcılık işinde büyüdü, çok para kazandı. Defalarca Türkiye'ye geldi, tatilini yaptı ve geri döndü. Ancak birkaç hafta önce Türkiye tatilinden Sidney'e dönen Uğur Hallaçoğlu'nu büyük bir şok bekliyordu. Yeniden açılan dava sonucu tutuklandı. Yaklaşık 28 yıl sonra cezasını çekmek için hapse atılan Uğur Hallaçoğlu, gözyaşlarını tutamadı. Eşi ise, "Uğur sürekli o kazanın vicdan azabını çekti. Şimdi hapse girmesi ona da yapılan haksızlık bence. Elbette yaşanan olay çok acı ve üzücü" dedi.
Halı satarak geçimini sağlayan Hallaçoğlu, şimdi hapis yatacak.
Halı satarak geçimini sağlayan Hallaçoğlu, şimdi hapis yatacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.