Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Eskişehir'in güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas ve Tunceli çevrelerinin karlakarışık yağmurlu, Torosların yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? (30 Ocak 2019)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 30 Ocak Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların etkili olacağı illerde vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi konularda tedbirli olmaları istendi. Peki, Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre 30 Ocak 2019 günü hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kuvvetli yağış bekleniyor? İstanbul'da "bugün hava nasıl olacak"? İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ankara, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Eskişehir'in güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas ve Tunceli çevrelerinin karlakarışık yağmurlu, Torosların yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimleri ve Burdur'un güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.
- CHP, terörist sevici Zeydan Karalar'ı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yaptı
- Hintli oyuncu ünlü futbolcuya öyle bir şey dedi ki...
- "18 Şubat'ta TBMM Başkanlığı'nı bırakacağım"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.