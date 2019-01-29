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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 21:24

Kıyı ablukaya alındı, ekipler harekete geçti!

'nın ilçesinde, günübirlik deniz turundan dönüşte üstlerindeki can yelekleriyle görülünce düzensiz sanılan ler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Kıyı ablukaya alındı, ekipler harekete geçti!

'nın ilçesinde, günübirlik deniz turundan dönüşte üstlerindeki can yelekleriyle görülünce düzensiz sanılan ler ekiplere haber verdi. Bitez Mahallesi'nde Bodrum koylarını gezmek için kiraladıkları gezi teknesiyle denize açılan yaklaşık 15 kişilik Japon turist kafilesi, fırtınanın çıkmasıyla kıyıya döndü.

Teknede üstlerinde can yelekleriyle görülen Japon turistler, düzensiz göçmen ihbarları konusunda duyarlı olan ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Hızla teknenin yanaştığı kıyıyı abluka altına alan ekiplerin incelemesinde üstlerinde can yeleği olan kişilerin Japon turist olduğu anlaşıldı.

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