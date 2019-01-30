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  • 30.01.2019 18:51

Malatya-Kayseri ayolunda görüş mesafesi kısaldı!

Malatya-Kayseri ayolu üzerindeki Ziyarettepe geçidinde kuvvetli rüzgarla ortaya çıkar kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı.

Görüş mesafesi kısaldı! Kar sürgünü etkili oluyor...

Sivas'ın bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesinde sürgününe neden oldu. Malatya-Kayseri karayolunun ilçe sınırları içerisinde kalan Ziyarettepe geçidinde kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı. Sürgününün etkisi ile yolda kar birikintileri olurken görüş mesafesi kısaldı. Bir sürücü bu anları cep telefon ile kaydetti.


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