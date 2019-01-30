Sivas'ın bazı ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar Gürün ilçesinde kar sürgününe neden oldu. Malatya-Kayseri karayolunun ilçe sınırları içerisinde kalan Ziyarettepe geçidinde kar sürgünü sürücülere zor anlar yaşattı. Sürgününün etkisi ile yolda kar birikintileri olurken görüş mesafesi kısaldı. Bir sürücü bu anları cep telefon ile kaydetti.
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