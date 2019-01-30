Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçen yıl atv ekranlarında başlattığı okuma-yazma seferberliği, 700 bini aşkın kişiye ışık oldu. Uzun yıllardır özellikle kız çocuklarının ve kadınların okuma-yazma öğrenmesi ve eğitimlerini sürdürmesi için sosyal sorumluluk projelerine imza atan Erdoğan'ın başlattığı seferberlikte rakamların artması bekleniyor.
- Yaşam
- 30.01.2019
- Gazete
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