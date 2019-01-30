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'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği yüzbinlerce kişiye ışık oldu

Türkiye okuyor
Cumhurbaşkanı 'ın eşi 'ın geçen yıl atv ekranlarında başlattığı okuma-yazma seferberliği, 700 bini aşkın kişiye ışık oldu. Uzun yıllardır özellikle kız çocuklarının ve kadınların okuma-yazma öğrenmesi ve eğitimlerini sürdürmesi için sosyal sorumluluk projelerine imza atan Erdoğan'ın başlattığı seferberlikte rakamların artması bekleniyor.

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