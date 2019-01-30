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Canım kardeşim

, milyonda bir görülen hastalıkla dünyaya geldi. Yaşaması için olması gerekliydi. Dokuları uyumlu çıkan abisi , “Onun yaşaması için her şeyi yaparım” dedi.

Canım kardeşim
Milyonda bir görülen hastalıkla mücadele eden Miraç, iyileşmek için gün sayıyor. 'de Havva-Hüseyin Çınar çiftinin üçüncü çocuğu Caner, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Henüz 40 günlükken, dünyada 7 milyon insanda bir görülen 'Diamond-Blackfan Anemisi' hastası olduğu tespit edildi. Doktorlar, "İyileşmesi için ilik nakli olması şart" dedi. Aile hemen uygun donör arayışına girdi. Yapılan doku uygunluğu testlerinde ağabeyi 'un iliğinin Miraç için uyumlu olduğu belirlendi. Ancak ABD'ye gönderilen kan örneklerinin sonucu 9 aydır gelmedi.

'ZAMANI DARALIYOR'
Anne Havva Çınar, Miraç'ın tedavisi için vaktin daraldığını söyledi. "Eğer test sonuçları gelirse Miraç ne girecek. Kaybedecek zamanımız yok" dedi. Kardeşine hayat verecek Onur ise şunları söyledi: "Onun yaşaması için her şeyi yaparım. Ailem ilik verecek olmam nedeniyle bana bir şey olmaması için üzerime titriyor. Umarım beklediğimiz sonuçlar bir an önce gelir..."

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