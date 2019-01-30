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'ın anne ve babasıyla çektirdiği ortaya çıktı

’daki hortum faciasında dalgalara kapılarak kaybolan Buse’yi arama çalışmaları sürüyor. Buse’nin anne ve babasıyla çektirdiği ortaya çıktı.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde annesiyle birlikte sahildeki dalgaları seyretmeye giderken hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi 'ı karadan, havadan ve denizden süren arama faaliyetleri 7. güne girdi. Komutanlığının 4 arama kurtarma korvetinden biri olan Yaşam (SG 704) da çalışmalara katıldı. Buse'nin denizde akıntıya kapılmış olma ihtimali de değerlendirmeye başladı.



Sahil Güvenlik Komutanlığının 4 arama kurtarma korvetinden biri olan TCSG Yaşam (SG 704) da katıldı. 88 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki TCSG Yaşam, helikopter pistine ve gerekli her türlü donanıma sahip. Denizdeki arama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik ve Jandarmaya ait şişme botlarla açılan, teknisyen ve dalgıç yaklaşık 30 kişi görev alıyor. Bu arada Buse'nin annesi Ayla Akkın ve babası 'la çektirdiği ortaya çıktı.

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