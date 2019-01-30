Antalya'nın Kemer ilçesinde annesiyle birlikte sahildeki dalgaları seyretmeye giderken hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ı karadan, havadan ve denizden süren arama faaliyetleri 7. güne girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığının 4 arama kurtarma korvetinden biri olan TCSG Yaşam (SG 704) da çalışmalara katıldı. Buse'nin denizde akıntıya kapılmış olma ihtimali de değerlendirmeye başladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının 4 arama kurtarma korvetinden biri olan TCSG Yaşam (SG 704) da katıldı. 88 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki TCSG Yaşam, helikopter pistine ve gerekli her türlü donanıma sahip. Denizdeki arama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik ve Jandarmaya ait şişme botlarla açılan, teknisyen ve dalgıç yaklaşık 30 kişi görev alıyor. Bu arada Buse'nin annesi Ayla Akkın ve babası Ahmet Acar'la çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının 4 arama kurtarma korvetinden biri olan TCSG Yaşam (SG 704) da katıldı. 88 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki TCSG Yaşam, helikopter pistine ve gerekli her türlü donanıma sahip. Denizdeki arama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik ve Jandarmaya ait şişme botlarla açılan, teknisyen ve dalgıç yaklaşık 30 kişi görev alıyor. Bu arada Buse'nin annesi Ayla Akkın ve babası Ahmet Acar'la çektirdiği son fotoğraf ortaya çıktı.
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