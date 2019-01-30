Beslenme Uzmanıhastalıkların yediğimiz besinlerden yayıldığını açıkladı. Alzheimer'dan kansere pek çok hastalığın sadeceönlenebileceğini açıkladı. Sağlıklı böbrekler için de kırmızı etten uzak durulması gerektiğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı:genelde insan sağlığında hafife alınan organlardandır. Ancak onlar kanı süzen. Dur durak bilmez bir su filtresi gibi gece gündüz çalışır. Her gün atılanyapmak içinişler.