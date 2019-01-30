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Böbreklere balık gücü! Sağlıklı böbrekler için yerine balık tüketin

Vücudun yaşamsal organı böbrekler, ihmale gelmiyor. Sağlıklı böbrekler için yerine balık tüketmek, sigarayı bırakmak gerekiyor.



Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, hastalıkların yediğimiz besinlerden yayıldığını açıkladı. Alzheimer'dan kansere pek çok hastalığın sadece sağlıklı beslenerek önlenebileceğini açıkladı. Sağlıklı böbrekler için de kırmızı etten uzak durulması gerektiğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı: Böbrekler, genelde insan sağlığında hafife alınan organlardandır. Ancak onlar kanı süzen ileri bir teknolojidir. Dur durak bilmez bir su filtresi gibi gece gündüz çalışır. Her gün atılan 1-2 litrelik idrarı yapmak için 24 saatte 140 litre kanı işler.

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