Badem aşkına

OMEGA 3 kaynağı, kalp ve damar dostu badem, cinsel sorun yaşayanların da imdadına yetişiyor. Cinsel güç kaybı bulunanlara bademi tavsiye eden uzmanlar, 'Fazlası kilo aldırır' uyarısı yapıyor. Bademin sağlığa olan faydalarını şöyle sıralıyor:
Damar sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.
Kemik erimesini önler. Kolesterolü dengeler.
Vücut direncini artırır.
Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Kanser ve kalp krizine karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelik de kullanılır.
Strese iyi gelir.
Kalp hastalıklarını önler.
Hafızayı korur.
Damar sertliğini önler. Tansiyonu ve şekeri düşürür.
Kemik erimesini önler. Kolesterolü dengeler.
Vücut direncini artırır.
Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
Gebelik için çinko minerali içerir.
Bedensel ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
Kanser ve kalp krizine karşı koruyucudur.
Kuru ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımına yönelik de kullanılır.
Strese iyi gelir.
Kalp hastalıklarını önler.
Hafızayı korur.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.