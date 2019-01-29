Zeytinyağı kalpten anlar

Güçlü bir kalbe sahip olmanın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Gençbay, tansiyon ve kolesterol gibi değerlerin kalp üzerindeki etkilerine değiniyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için zeytinyağı ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini belirtiyor. "Zeytinyağının, içerdiği kuvvetli antioksidanlar kolesterolün kalbe verdiği zararı engeller. Tansiyonu düşürür, diyabeti önler. Akdeniz Bölgesi'nde, kalp hastalıkları ve bundan ölümler oldukça azdır" diyor.
- Yaşam
- 29.01.2019
- Gazete
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