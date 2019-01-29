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Zeytinyağı kalpten anlar
Güçlü bir kalbe sahip olmanın yolu, tüketilen besinlerden geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Gençbay, tansiyon ve kolesterol gibi değerlerin kalp üzerindeki etkilerine değiniyor. Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için zeytinyağı ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini belirtiyor. "nın, içerdiği kuvvetli antioksidanlar kolesterolün kalbe verdiği zararı engeller. Tansiyonu düşürür, diyabeti önler. 'nde, kalp hastalıkları ve bundan ölümler oldukça azdır" diyor.

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