Zemheri ayı nedir? Son günlerde sıkça konuşulan Zemheri ayının hangi zamanı kapsadığı ve ne olduğu merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Vatandaşlar tarafından zemheri kelimesinin ne anlama geldi merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. Özellikle kara kış zamanları zemheriden bahsedilir. Aslında hem Arapça hem de Farsça kelimeler içerir. İşte Zemheri ayı ile ilgili bilgiler…



Arapça'da kış anlamına gelen "zem" ile Farsça'da uğultu olarak adlandırılan "harir" kelimelerinin birleşmesi ile "Zemheri" meydana gelmiştir.



22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönem, zemheri ayı olarak adlandırılır. Bu dönem hastalıkların ayı olarak bilinir. Sıcaklık dalgalanmaları fazla olduğundan bir yandan sonbahara bir yandan da kışa benzetilir. Dolayısıyla çok fazla yaşanan sıcaklık değişimleri hastalıklara yol açar.

