On Numara sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından dün yapılan çeklişle açıklandı. Geçtiğimiz haftadan devri olmayan On Numara'da büyük ikramiye tutarı 341 bin 680 lira olarak belirlendi. Yapılan çekilişin ardından açıklanan sonuçlara göre 10 bilen çıkmayınca 1. devir gerçekleşti. Öte yandan, 9 bilen, 8 bilen, 7 bilen, 6 bilen ve hiç bilmeyen kişiler belirli ikramiyeleri kazandı. Peki, On Numara'da şanslı numaralar neler? İşte 28 Ocak On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (28 OCAK 2019)

28 Ocak On Numara sonucu: 2, 4, 5, 8, 10, 19, 23, 33, 34, 36, 45, 48, 49, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 69, 78, 79

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 341 bin 680 lira 44 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 80 kişi 2 bin 848 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 516 kişi 150 lira 55'er kuruş, 7 bilen 17 bin 456 kişi 25'er lira, 6 bilen 109 bin 247 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 181 bin 630 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 936 bin 162 lira 35 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 908 bin 151 lira 25 kuruş KDV, 506 bin 187 lira 28 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.