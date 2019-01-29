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Şifanın rengi: Kırmızı
Yaz kış sofraları süsleyen kırmızı besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller ile sağlığa da katkı sağlıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, in hücrelerinin çoğalmasını engellediğini söylüyor. "Yaban mersini, kanser hücrelerinin oluşumunu engeller. Damar sertliğini iyileştirir. Çilek, lifli içeriği ile hazmı kolaylaştırır. Kırmızı üzüm de kabızlığı engeller" ifadesini kullanıyor.

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