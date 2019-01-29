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  • 29.01.2019 20:41
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 20:43

Hastaneye giderken feci ! Dalgıçlara haber verdiler...

'da, hastaneye giderken dereye düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Çalışma sonucu Çakır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çakır'ın dereden çıkarılan cenazesi cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın ve 'ne götürüldü.

Hastaneye giderken feci kaza! Dalgıçlara haber verdiler...

Korkunç 'da meydana geldi. Hüseyin Çakır (53) yönetimindeki 74 AP 593 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkeze bağlı Kaşbaşı köyü mevkisinde dereye düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve ekipleri sevk edildi.

Derede ters dönen otomobilin içinde sürücünün bulunamaması üzerine Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış timi tarafından derede arama çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucu Çakır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çakır'ın dereden çıkarılan cenazesi cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bartın ve 'ne götürüldü.

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