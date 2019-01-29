Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet sitesinden uyarı paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Ege ve Adeniz bölgelerinde fırtına beklendiği, fırtınanın akjşam akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı açıklandı. Peki, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer illerde hava nasıl olacak? İşte 29 Ocak hava durumu tahminleri...
EGE VE AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Genel müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'de ise rüzgarın yarın 07.00-17.00 saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 Ocak il il hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
MANISA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin (Ardahan hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
MUŞ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
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