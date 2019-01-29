Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet sitesinden uyarı paylaşıldı. Yapılan açıklamada, Ege ve Adeniz bölgelerinde fırtına beklendiği, fırtınanın akjşam akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı açıklandı. Peki, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere diğer illerde hava nasıl olacak? İşte 29 Ocak hava durumu tahminleri...

EGE VE AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Ege ve Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu. Genel müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'de ise rüzgarın yarın 07.00-17.00 saatlerinde doğu ve güneydoğu yönlerinden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetine ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 29 Ocak il il hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 13°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerde güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

MANISA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin (Ardahan hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MUŞ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu