Olay dün akşam saatlerinde Manavgat çevreyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanında 5 yaşındaki oğlu da bulunan R.C.H, otomobiliyle çevreyolunda zigzaglar çizerek ilerlerken durduğu trafik ışıklarında direksiyon başında sızıp kaldı.
Olay dün akşam saatlerinde Manavgat çevreyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanında 5 yaşındaki oğlu da bulunan R.C.H, otomobiliyle çevreyolunda zigzaglar çizerek ilerlerken durduğu trafik ışıklarında direksiyon başında sızıp kaldı.
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