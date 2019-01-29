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  • 29.01.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 29.01.2019 13:07

'da isyan ettiren görüntü! Alkollü sürücü trafik ışıklarında sızıp kaldı

’da aracın içinde 5 yaşındaki oğlu da bulunan sürücü trafik ışıklarında direksiyon başında sızdı. Durumu fark eden başka bir sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sürücüyü uyandıramayınca araçtan indirip otomobili güvenli bir noktaya çekti. Sürücü ilk kez alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken bin 2 TL ceza kesildi.

Olay dün akşam saatlerinde Manavgat çevreyolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yanında 5 yaşındaki oğlu da bulunan R.C.H, otomobiliyle çevreyolunda zigzaglar çizerek ilerlerken durduğu trafik ışıklarında direksiyon başında sızıp kaldı.

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