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  • Son Güncelleme: 29.01.2019 10:47

ipucu sorusu: 'in eşi kimdir? Binbir Gece dizisi başrolü kimdir? 29 Ocak 2019

ipucu sorusu yayınlandı. 2006 yılında yayın hayatına başlayan Binbir Gece dizisi, ipucu sorusunda yer aldı. Bilindiği üzere dizinin başrolünde oynamıştı ve başrolünü paylaştığı partneriyle evlenmişti. Peki, Halit Ergenç'in eşi kimdir? İşte 29 Ocak sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ödülü 30 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Türk dizileri uzun süreli birliktelikler başlatmakla ünlüdür. Magazinci hadiciler için ipucumuz bu dizilerin birinden geliyor. "Binbir Gece" dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir?" denildi. İşte 29 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (29 OCAK 2019)

Soru: Halit Ergenç'in eşi kimdir?

Cevap: BERGÜZAR KOREL

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

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