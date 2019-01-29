Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugünkü ödülü 30 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Türk dizileri uzun süreli birliktelikler başlatmakla ünlüdür. Magazinci hadiciler için ipucumuz bu dizilerin birinden geliyor. "Binbir Gece" dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile evlenen oyuncu kimdir?" denildi. İşte 29 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (29 OCAK 2019)

Soru: Halit Ergenç'in eşi kimdir?

Cevap: BERGÜZAR KOREL

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?