Bodrum'da geçen cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, Akarca Deresi'nin taşmasına neden olmuş, 2 aylık nişanlı çift Milas Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik ile elektrik teknisyeni Çağlar Bencik yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olay hala sıcakken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yine fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptı. Harekete geçen Bodrum Belediyesi yetkilileri de belediye hoparlörlerinden ve sosyal medya hesaplarından vatandaşları uyardı.
Son dakika: Meteoroloji'den sonra uyarılar üst üste geldi! 30 Ocak hava durumu nasıl olacak?
Son dakika... Muğla'nın Bodrum Belediyesi, Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından halkı, hoparlör ve internetten dikkatli olmaya çağırdı. Uyarılar sonrası vatandaşlar 30 Ocak'ta hava durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladılar. Peki 30 ocak Çarşamba İstanbul ve yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte son durum...
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