En güzel Sevgililer Günü hediye fikirleri

Tüm dünyada her sene kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü, 2019 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Sevgililerin bu özel gün için yaptığı hazırlıklar ve mutluluklar gözden kaçmıyor. Mekan seçiminden kıyafete, saçtan makyaja tüm detaylar düşünülüyor. Belki de en zor kısmı Sevgililer Günü hediyesi seçmek oluyor. İşte işinizi kolaylaştıracak Sevgililer Günü hediyeleri…



Anılarınızı bastırın



Birlikte geçirdiğiniz her zaman özeldir. Bu güzel anları fotoğraflara bastırarak ölümsüzleştirebilirsiniz. Sevdiğiniz hediyenizi gördüğünde çok mutlu olacaktır. Hem anlamlı hem de unutulamayacak bir hediyedir.





Etkinlik bileti alın



Sevdiğinizi hediyenizle mutlu etmenizin bir yolu da çok istediği konser, tiyatro, sinema vs. için bilet almak olacaktır. Çok isteyip de gidemediği bir etkinliğin biletini almak kendisini çok mutlu eder ve birlikte keyifli geçirirsiniz.





Sevdiği bir ürünü tercih edin



Yine çok istediği bir kıyafet, ayakkabı vs. varsa hediye seçeneğinizi ondan yana kullanabilirsiniz. Böylece beğenmeyecek korkusu taşımamış da olursunuz. Sevdiğiniz kıyafeti her giydiğinde sizi hatırlar.





Çikolataları atlamayın



Bir kadın için vazgeçilmez hediyelerden biri çikolatadır. Her kadın çikolata yemeği ve mutlu olmayı sever. Kalpli bir kutu ile konsept yapılmış bir çikolatayı hediye olarak seçebilirsiniz. Emin olun ki reddedilmeyecektir.





Çiçekleri unutmayın



Kadınlar için olmazsa olmazlardan biri çiçektir. Sevgililer Günü'nde genellikle kırmızı gül geleneği olsa da siz farklılık yapıp farklı bir çiçek çeşidi tercih edebilirsiniz. Hatta özellikle sevdiği bir çiçek varsa şansınızı ondan yana kullanabilirsiniz.