Gripsavar turp!

Kış aylarının davetsiz misafiri grip, geldiğinde gitmek bilmiyor. Diyetisyen Elanur Yılmaz, havaların bir sıcak bir soğuk olduğu bu günlerde grip olmamak için bağışıklığı güçlendiren besinlerin tüketilmesini öneriyor. "Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzelerin tüketimi çok önemli. Turp, enfeksiyonlara karşı korur. Karaciğeri kuvvetlendirir ve bağışıklık sistemini destekleyerek hastalıklara karşı korur. Grip virüsünün vücutta yayılmasını önler" diyor.
- Yaşam
- 29.01.2019
- Gazete
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