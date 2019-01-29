Küba mucizesi Türkiye’de

Kübalı onkologların ülkelerinde geliştirdikleri kanser tedavileri, bir süredir kanser hastalarının ilgi alanına girmiş durumda. Dünyada, "Küba mucizesi" olarak bilinen tedavi için Küba'nın yolunu tutan binlerce kişi için artık adres İstanbul'daki Okan Üniversitesi Hastanesi olacak. Kansere karşı araştırmalarıyla özellikle son yıllarda öne çıkan Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Kübalı medikal onkologlar görev alacak.
Kübalı onkologlar, her türlü kanser hastasının değerlendirildiği hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alacak. İşbirliği sadece onkologların Türkiye'ye gelmesinden ibaret değil. Bir sonraki adım İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Küba Onkoloji Merkezi'nin kurulması olacak. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, "Kanser hastalarının son çare olarak gittiği Küba'nın sağlık hizmetini hastanemize taşıyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Havana Büyükelçimiz Berris Ekinci'nin katkıları büyüktür. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Kübalı onkologlar, her türlü kanser hastasının değerlendirildiği hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alacak. İşbirliği sadece onkologların Türkiye'ye gelmesinden ibaret değil. Bir sonraki adım İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Küba Onkoloji Merkezi'nin kurulması olacak. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, "Kanser hastalarının son çare olarak gittiği Küba'nın sağlık hizmetini hastanemize taşıyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Havana Büyükelçimiz Berris Ekinci'nin katkıları büyüktür. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
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