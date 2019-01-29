Ağrı kesici biber

Vücuttaki yaygın ağrılar, hayatı kabusa çeviriyor. Günlük hayatta hemen herkesin yaşadığı, kimi zaman ihmal edilen bu şikayetlerde bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor. Uzmanlar, doğal ağrı kesici besinleri sıralıyor:
CEVİZ: Vücuttaki şişkinlikleri azaltır. Ağrıları keser.
KIRMIZIBİBER: İçerdiği kapsaisin maddesi sayesinde vücuttaki ağrıyı keser. Kasları gevşetir.
ZEYTİNYAĞI: Ekmeği zeytinyağına batırıp yemek vücuttaki ağrıyı kesmeye yardımcı olur.
ADAÇAYI: Kasların rahatlamasını sağlar. Ağrıyı keser.
SOMON: Ağrıyı ve şişkinliği azaltır.
TARÇIN: Reflü ve baş ağrısını azaltır.
CEVİZ: Vücuttaki şişkinlikleri azaltır. Ağrıları keser.
KIRMIZIBİBER: İçerdiği kapsaisin maddesi sayesinde vücuttaki ağrıyı keser. Kasları gevşetir.
ZEYTİNYAĞI: Ekmeği zeytinyağına batırıp yemek vücuttaki ağrıyı kesmeye yardımcı olur.
ADAÇAYI: Kasların rahatlamasını sağlar. Ağrıyı keser.
SOMON: Ağrıyı ve şişkinliği azaltır.
TARÇIN: Reflü ve baş ağrısını azaltır.
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