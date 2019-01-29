Hastalıkların şifası doğada saklıydı. Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, kanserden Alzheimer'a kadar tüm hastalıkların doğru beslenerek önlenebileceğini açıkladı. Yanlış beslenmenin sindirim sistemi kanserlerine neden olduğunu belirten Dr. Greger, şu bilgileri paylaştı... Kanserin büyük bir bölümü, tüketilen besinlerden kaynaklanır. Yalnızca yüzde 2'lik bir kısmı genetiktir. Sindirim sisteminde oluşan kanserlerin son dönemde artış göstermesinin sebebi, günümüzde yanlış beslenme alışkanlıklarının hızlanmasından kaynaklıdır. Sindirim sisteminde kolon, mide ve pankreas kanserleri sık görülür. Kolon kanseri, ilk aşamalarda belirti vermediğinden genelde teşhisi zordur. Geç teşhis edilen kanserin tedavisinde ise başarı şansı düşüktür. Bu kanser türünden korunmak için 50 yaşından 75 yaşında kadar her yıl dışkı testi yapılması gerekmektedir. Bağırsaklarda oluşan poliplerin tümörleşmesi ile oluşan kanserden korunmanın sırrı ise yeşil yapraklı sebzelerin tüketiminden geçmektedir. Sebze-meyve tüketimi, fasulye, bezelye ve nohut gibi kuru baklagiller, sindirimi düzenleyerek kanser oluşumunu engeller.
- Yaşam
- 29.01.2019
- Gazete
Dr. Michael Greger: Sindirimin şifresı zeytin!
Sağlıklı besinler, sağlıklı bağırsak demekti. Dr. Michael Greger, sindirim sistemi kanserlerinden korunmanın sırrını verdi: "Zeytin ve avokado yiyin. Tavuktan uzak durun!"
Hastalıkların şifası doğada saklıydı. Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, kanserden Alzheimer'a kadar tüm hastalıkların doğru beslenerek önlenebileceğini açıkladı. Yanlış beslenmenin sindirim sistemi kanserlerine neden olduğunu belirten Dr. Greger, şu bilgileri paylaştı... Kanserin büyük bir bölümü, tüketilen besinlerden kaynaklanır. Yalnızca yüzde 2'lik bir kısmı genetiktir. Sindirim sisteminde oluşan kanserlerin son dönemde artış göstermesinin sebebi, günümüzde yanlış beslenme alışkanlıklarının hızlanmasından kaynaklıdır. Sindirim sisteminde kolon, mide ve pankreas kanserleri sık görülür. Kolon kanseri, ilk aşamalarda belirti vermediğinden genelde teşhisi zordur. Geç teşhis edilen kanserin tedavisinde ise başarı şansı düşüktür. Bu kanser türünden korunmak için 50 yaşından 75 yaşında kadar her yıl dışkı testi yapılması gerekmektedir. Bağırsaklarda oluşan poliplerin tümörleşmesi ile oluşan kanserden korunmanın sırrı ise yeşil yapraklı sebzelerin tüketiminden geçmektedir. Sebze-meyve tüketimi, fasulye, bezelye ve nohut gibi kuru baklagiller, sindirimi düzenleyerek kanser oluşumunu engeller.
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