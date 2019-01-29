şifası doğada saklıydı.kanserden Alzheimer'a kadar tümhastalıkların doğru beslenerekönlenebileceğini açıkladı. Yanlışbeslenmeninneden olduğunubelirten Dr. Greger, şu bilgileripaylaştı...Kanserin büyük bir bölümü,tüketilen besinlerdenkaynaklanır. Yalnızca yüzde2'lik bir kısmı genetiktir.Sindirim sisteminde oluşankanserlerin son dönemde artışgöstermesinin sebebi, günümüzdeyanlış beslenme alışkanlıklarınınhızlanmasından kaynaklıdır.Sindirim sisteminde kolon, mideve pankreas kanserleri sık görülür.Kolon kanseri, ilk aşamalardabelirti vermediğinden geneldeteşhisi zordur. Geç teşhis edilenkanserin tedavisinde ise başarışansı düşüktür. Bu kanser türündenkorunmak içinkadar her yıl dışkıtesti yapılması gerekmektedir.Bağırsaklarda oluşan poliplerintümörleşmesi ile oluşan kanserdenkorunmanın sırrı isetüketimindengeçmektedir. Sebze-meyve tüketimi,fasulye, bezelye ve nohut gibi kurubaklagiller, sindirimi düzenleyerek