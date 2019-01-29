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'ı denizde arama çalışmaları yeniden başladı

Kemer'de hortum dehşetinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi 'ı denizde arama çalışmaları yeniden başladı. Aramalarda drone, sonar ve köpekler de kullanılıyor...

Dört koldan
Antalya Kemer'de, 24 Ocak Perşembe günü hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili sürüklediği 'nde kaybolan Kader 'ı arama çalışmalarına dün saat 09.30'da tekrar başlandı. Kemer Sanayi Sitesi önünden başlanan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, dalgıçları ve drone ekibi, Antalya ve Afyonkarahisar AFAD ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH Vakfı dalgıçlarının da aralarında bulunduğu 186 kişi katıldı. Dalgıçlar, denizden de arama çalışmasına katıldı.



UZMAN KÖPEK GÖREVLİ
Denizde başlatılan çalışmalarda, jandarmaya ait 3 arama-kurtarma köpeği ve 1 kadavra köpeği de kullanıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle de çalışmalara havadan destek verildi. Bir ekip ise Ağva Deresi'nde çalışma yürütüyor. Çalışmalarda su altının görüntülenmesi için sonar arama yapılıyor. Çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası da takip ediyor. Aramalarda, 25 Ocak Cuma günü Kader Buse Acar'ın çantası bulunurken önceki gün ise ayakkabısının sol teki bulunmuştu.



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