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'da film gibi olay! Başvurduğu avukat da dolandırdı...

’da yaşayan , dolandırıldığı için başvurduğu avukatın da kendisini dolandırması üzerine, çılgına döndü...

Film gibi
Şahinaz Ulusoy, bir süre boyunca çalıştığı iş yerinde alacaklarını alamadığı için ayrıldı. İş yerinde sorun yaşayan Ulusoy, avukat M.S.'ye başvurarak bir dava açmak istedi. Alacaklarını tahsil etmesi için başvurduğu avukatın kendisinden dava açmak için para istediğini ancak bir yıl boyunca kendisini oyalayarak dava açmadığını iddia eden Ulusoy, avukat M.S.'yi Trabzon Barosu'na şikayet edeceğini söyledi. Avukata dava açması için 3 bin TL verdiğini iddia eden Şahinaz Ulusoy, şöyle konuştu: Ben iş yerindeki alacaklarım için avukata başvurdum.

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