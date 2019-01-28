Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 28.01.2019 18:31
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 18:33

Son dakika: 'te skandal! O cani 'baba' çıktı...

'te Suriyeli anne ve 2 çocuğunun öldüğü, bir çocuğunun da ağır yaralandığı saldırının faili baba çıktı. Olaydan sonra evden, çuval almak için çıktığını söyleyen baba 'yi ele veren çelişkili ifadeleri oldu. Baba, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te skandal! O cani 'baba' çıktı...

Farmeti (39) ile çocukları Hanen (15), Elalevi'nin (11) dövülerek ve başlarına sert cisimle vurularak öldürülmesi, en küçük çocuğu 'nin (8) ise ağır yaralanması olayında baba şüpheli olarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay geçen Cuma günü öğle saatlerinde Vatan Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. Suriyeli ile çocukları Hanen, Nur El Nude ve Raman Elalevi evde saldırıya uğradı. Başlarına sert bir cisimle vurulan ve dövülen çocuklardan Hanen Elalevi olay yerinde Nur El Nude ise aynı gün hastanede yaşamını yitirdi. Anne Ayşe Farmati de dün hastanede tedavi görürken yaşamını yitirdi. Olay günü polis tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet götürülen baba Ahmet Elalevi, çuval almak için dışarı çıktığını eve geldiğinde ise ailesini kanlar içinde bulduğunu söylemişti. Polis babanın ifadesinde çelişkiler olduğunu tespit ederek yeniden sorguladığında eşini ve 2 çocuğunu öldüren, 1 çocuğunu ise ağır yaralayan kişinin Ahmet Elalevi olduğunu belirledi.

Olay günü ağlayarak, eşi ve çocuklarını öldürenin bulunmasını isteyen Ahmet Elalevi emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Gaziantep'te skandal! O cani 'baba' çıktı...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar