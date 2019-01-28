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  • 28.01.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 28.01.2019 18:48

'teki "Plastik şişe getir nı götür" projesine yoğun ilgi

'ün Safranbolu ilçesinde Plastik şişe getir nı götür projesi kapsamında vatandaşlar yaklaşık uzunluğunda kuyruk oluştururken, 20 dakikada 11 bin plastik şişe toplandı.



Safranbolu Misak-ı Milli Meydanında yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, sıradaki vatandaşlara bez çanta verdi. 20 dakikada 11 bin plastik şişe konteynerlere konulurken, 500 çanta dağıtıldı.

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